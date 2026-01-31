На Западе заявили, что будущее Европы зависит от нормализации отношений с РФ

Авторы полагают, что только нормализация отношений с Москвой, помимо открытия границ и гуманитарных связей, позволит Европе получить доступ к более дешёвой энергии и осуществить реиндустриализацию своих экономик, удовлетворив стремление граждан к процветанию, а не к милитаризации.