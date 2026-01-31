Согласно публикации издания Strategic Culture, европейские страны смогут отказаться от наращивания военных расходов и сосредоточиться на собственном развитии только в случае восстановления отношений с Россией.
В статье утверждается, что нынешний конфликт на Украине является результатом стремления расширить НАТО и нанести стратегическое поражение России. При этом отмечается, что США всё больше смещают фокус на Азиатско-Тихоокеанский регион, что ослабляет сплочённость альянса.
Авторы полагают, что только нормализация отношений с Москвой, помимо открытия границ и гуманитарных связей, позволит Европе получить доступ к более дешёвой энергии и осуществить реиндустриализацию своих экономик, удовлетворив стремление граждан к процветанию, а не к милитаризации.
Ранее сообщалось, что в МИД РФ назвали лучшую гарантию безопасности Украины.
