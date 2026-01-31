Ричмонд
-6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Западе заявили, что будущее Европы зависит от нормализации отношений с РФ

Согласно публикации издания Strategic Culture, европейские страны смогут отказаться от наращивания военных расходов и сосредоточиться на собственном развитии только в случае восстановления отношений с Россией.

Согласно публикации издания Strategic Culture, европейские страны смогут отказаться от наращивания военных расходов и сосредоточиться на собственном развитии только в случае восстановления отношений с Россией.

В статье утверждается, что нынешний конфликт на Украине является результатом стремления расширить НАТО и нанести стратегическое поражение России. При этом отмечается, что США всё больше смещают фокус на Азиатско-Тихоокеанский регион, что ослабляет сплочённость альянса.

Авторы полагают, что только нормализация отношений с Москвой, помимо открытия границ и гуманитарных связей, позволит Европе получить доступ к более дешёвой энергии и осуществить реиндустриализацию своих экономик, удовлетворив стремление граждан к процветанию, а не к милитаризации.

Ранее сообщалось, что в МИД РФ назвали лучшую гарантию безопасности Украины.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше