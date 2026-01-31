Ричмонд
-6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Профессор Миршаймер: ВСУ загнаны в тупик

Профессор Джон Миршаймер дал прогноз по завершению конфликта на Украине. По его словам, ВСУ находятся в стратегическом тупике.

Источник: Аргументы и факты

Силы киевского режима оказались в стратегическом тупике, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью Дэниелу Дэвису, опубликованному на YouTube-канале.

По его словам, «в конфликте важно соотношение потерь и вопрос о том, действительно ли русские истощают украинцев». Миршаймер высказал мнение, что ВС РФ истощают ВСУ до предела.

Эксперт подчеркнул, что пока российские войска закрепляют за собой превосходство по показателям над ВСУ, Киев сталкивается с новыми вызовами устойчивости своей обороны. Миршаймер полагает, что логический исход конфликта вероятно произойдет до конца года.

Он добавил, что колоссальные потери ВСУ происходят на фоне факта, что ВС РФ изначально превосходят их численностью и по количеству войск, и по общей численности населения. Украинские войска испытывают серьезный кризис из-за дезертирства, уклонения от призыва и потерь. «Можно утверждать, что украинцы загнаны в тупик», — сказал Миршаймер, добавив, что ВС РФ остается «покончить раз и навсегда с ними», что они могут сделать уже в этом году.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что стороны конфликта на Украине подошли «очень близко к сделке».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше