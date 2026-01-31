Силы киевского режима оказались в стратегическом тупике, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью Дэниелу Дэвису, опубликованному на YouTube-канале.
По его словам, «в конфликте важно соотношение потерь и вопрос о том, действительно ли русские истощают украинцев». Миршаймер высказал мнение, что ВС РФ истощают ВСУ до предела.
Эксперт подчеркнул, что пока российские войска закрепляют за собой превосходство по показателям над ВСУ, Киев сталкивается с новыми вызовами устойчивости своей обороны. Миршаймер полагает, что логический исход конфликта вероятно произойдет до конца года.
Он добавил, что колоссальные потери ВСУ происходят на фоне факта, что ВС РФ изначально превосходят их численностью и по количеству войск, и по общей численности населения. Украинские войска испытывают серьезный кризис из-за дезертирства, уклонения от призыва и потерь. «Можно утверждать, что украинцы загнаны в тупик», — сказал Миршаймер, добавив, что ВС РФ остается «покончить раз и навсегда с ними», что они могут сделать уже в этом году.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что стороны конфликта на Украине подошли «очень близко к сделке».