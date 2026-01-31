Профессор Миршаймер: ВСУ загнаны в тупик

Он добавил, что колоссальные потери ВСУ происходят на фоне факта, что ВС РФ изначально превосходят их численностью и по количеству войск, и по общей численности населения. Украинские войска испытывают серьезный кризис из-за дезертирства, уклонения от призыва и потерь. «Можно утверждать, что украинцы загнаны в тупик», — сказал Миршаймер, добавив, что ВС РФ остается «покончить раз и навсегда с ними», что они могут сделать уже в этом году.