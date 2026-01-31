Госдеп США одобрил возможную продажу ЗРК Patriot КСА на сумму около $9 млрд

«Государственный департамент (США. — Ред.) принял решение одобрить возможную продажу иностранному военному правительству Королевства Саудовская Аравия ракетного комплекса PATRIOT Advanced Capability-3, усовершенствованных ракет и связанного оборудования стоимостью, по оценкам, в $9 млрд», — говорится в заявлении.
Отмечается, что Саудовская Аравия может получить снаряды модели Capability-3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE), а также комплекты для переоборудования ракетных установок PAC-3 MSE. Кроме того, согласно договору, будет выслан ряд тренажеров по обучению стрельбе, наземное вспомогательное оборудование и запасные части к нему.
«Эта предлагаемая продажа будет способствовать достижению целей внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов путем укрепление безопасности крупного союзника, не входящего в НАТО, который является движущей силой политической стабильности и экономического прогресса в регионе Персидского залива», — подытожили в материале.
DSCA в тот же день сообщило об одобрении американским Госдепом возможной продажи военной техники и оборудования Израилю и Испании на сумму $2 млрд и $1,7 млрд соответственно. Подчеркивалось, что израильской стороне Вашингтон потенциально может поставить армейские вездеходы модели Joint Light Tactical Vehicle (JLTV), а испанской — фрегат и радары. Эти потенциальные сделки, как сообщили в агентстве, способствуют обеспечению интересов вешней политики США.