Госдеп США одобрил возможную продажу ЗРК Patriot КСА на сумму около $9 млрд

DSCA в тот же день сообщило об одобрении американским Госдепом возможной продажи военной техники и оборудования Израилю и Испании на сумму $2 млрд и $1,7 млрд соответственно. Подчеркивалось, что израильской стороне Вашингтон потенциально может поставить армейские вездеходы модели Joint Light Tactical Vehicle (JLTV), а испанской — фрегат и радары. Эти потенциальные сделки, как сообщили в агентстве, способствуют обеспечению интересов вешней политики США.