Украина должна выплатить МВФ рекордный платеж в 2026 году

Согласно расчётам РИА Новости на основе графика МВФ, Киев обязан до полуночи по вашингтонскому времени (08:00 мск) перевести 136 миллионов 38,5 тысячи специальных прав заимствования (SDR) для погашения процентов и взносов за пользование средствами фонда. По курсу на 27 января, эквивалент этой суммы составляет около 187,6 миллиона долларов США.