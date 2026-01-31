Ричмонд
Украина должна выплатить МВФ рекордный платеж в 2026 году

Украина должна осуществить крупнейший разовый платёж Международному валютному фонду в 2026 году до воскресенья, 1 февраля.

Украина должна осуществить крупнейший разовый платёж Международному валютному фонду в 2026 году до воскресенья, 1 февраля.

Согласно расчётам РИА Новости на основе графика МВФ, Киев обязан до полуночи по вашингтонскому времени (08:00 мск) перевести 136 миллионов 38,5 тысячи специальных прав заимствования (SDR) для погашения процентов и взносов за пользование средствами фонда. По курсу на 27 января, эквивалент этой суммы составляет около 187,6 миллиона долларов США.

Рекордный показатель прошлого года также был в феврале и составил около 220 миллионов долларов.

Ранее, в январе, у Киева уже истёк срок очередного обязательства перед МВФ на сумму примерно 171,9 миллиона долларов. Согласно графику, следующий значительный платёж ожидается 24 февраля 2026 года, а в период с февраля по апрель Украине предстоит совершить ещё несколько крупных выплат по возврату ранее полученных кредитов.

Ранее сообщалось, что в МИД РФ назвали лучшую гарантию безопасности Украины.

