В материале отмечается, что Москва не стремится встраиваться в систему либеральных «ценностей», от которых, по мнению авторов, всё чаще отворачиваются сами европейцы. При этом ключевым источником напряжённости в Европе остаётся Украина — как очаг конфликта, связанного с расширением НАТО и попытками нанести России стратегическое поражение.