В материале отмечается, что Москва не стремится встраиваться в систему либеральных «ценностей», от которых, по мнению авторов, всё чаще отворачиваются сами европейцы. При этом ключевым источником напряжённости в Европе остаётся Украина — как очаг конфликта, связанного с расширением НАТО и попытками нанести России стратегическое поражение.
Авторы указывают, что на фоне смещения интересов США в сторону Тихоокеанского региона влияние Вашингтона в Европе постепенно ослабевает. Если эта тенденция сохранится и роль НАТО продолжит снижаться, основной фактор эскалации украинского конфликта может исчезнуть. По мнению издания, будущее развитие и процветание Европы во многом зависят именно от отношений с Россией.
«Нормализация отношений с Россией, помимо очевидных выгод от открытия границ и восстановления связей между людьми, способствует реиндустриализации экономик Европы с помощью более дешёвой энергии», — заключил автор.
По оценке аналитиков, ни НАТО, ни рост оборонных бюджетов не дают европейским странам ответа на вопрос, как обеспечить долгосрочное благополучие. Альтернативой может стать новый подход к общеевропейской безопасности после окончания конфликта на Украине.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что рассуждения о возможной третьей мировой войне следует адресовать не Москве, а европейским политикам. Глава российского МИД отметил, что подобная риторика используется лидерами в ЕС для прикрытия собственных политических неудач и отсутствия реальных достижений.
