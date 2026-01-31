Ричмонд
-6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bloomberg: власти Венесуэлы инициируют закон о всеобщей амнистии

И.о. президента Венесуэлы Родригес заявила о планах в ближайшие часы направить в парламент законопроект о всеобщей амнистии.

Источник: Аргументы и факты

В парламент Венесуэлы планируется направить законопроект, предусматривающий всеобщую амнистию заключенных, которые были осуждены по политическим мотивам, сообщает Bloomberg со ссылкой на исполняющую обязанности президента страны Делси Родригес.

«Это должен быть закон, который поможет залечить раны, оставленные политической конфронтацией, перенаправит правосудие в стране и восстановит сосуществование между венесуэльцами», — заявила Родригес на состоявшейся накануне в Каракасе встрече с представителями судебной власти.

Сообщается, что и.о. президента Венесуэлы поручила представить законопроект в парламент «в течение ближайших нескольких часов» и попросила законодателей «максимально ускорить» принятие этого документа.

По словам Родригес, законопроект не предусматривает амнистию осужденных за убийства, незаконный оборот наркотиков или другие общеуголовные преступления.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил об открытии воздушного пространства над Венесуэлой.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше