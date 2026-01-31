Bloomberg: власти Венесуэлы инициируют закон о всеобщей амнистии

В парламент Венесуэлы планируется направить законопроект, предусматривающий всеобщую амнистию заключенных, которые были осуждены по политическим мотивам, сообщает Bloomberg со ссылкой на исполняющую обязанности президента страны Делси Родригес.
«Это должен быть закон, который поможет залечить раны, оставленные политической конфронтацией, перенаправит правосудие в стране и восстановит сосуществование между венесуэльцами», — заявила Родригес на состоявшейся накануне в Каракасе встрече с представителями судебной власти.
Сообщается, что и.о. президента Венесуэлы поручила представить законопроект в парламент «в течение ближайших нескольких часов» и попросила законодателей «максимально ускорить» принятие этого документа.
По словам Родригес, законопроект не предусматривает амнистию осужденных за убийства, незаконный оборот наркотиков или другие общеуголовные преступления.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил об открытии воздушного пространства над Венесуэлой.