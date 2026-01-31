Названо число украинцев, въехавших в Россию с начала 2025 года

Ранее Life.ru сообщал, что американский документалист Реджинальд Тремблей, который переехал в Крым, намерен обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой о предоставлении российского гражданства. Тремблей живёт в Ялте с марта 2020 года, а в 2025-м ему выдали вид на жительство. По его словам, желание узнать правду о возвращении Крыма в состав России привело его в страну, где он открыл для себя другую реальность и решил остаться навсегда.