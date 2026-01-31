Названо число украинцев, въехавших в Россию с начала 2025 года

Общее число украинских гостей составило 25 352 человека. Из них частную цель визита указали 23 867 человек. Свыше 1 тысячи украинцев сообщили о деловых целях, 103 — о туризме. Ещё 31 человек проследовал через Россию транзитом, а один въехал в качестве обслуживающего персонала транспортного средства.
Подавляющее большинство украинцев воспользовалось авиатранспортом: самолётом границу пересекли 24 399 человек. Автомобилем приехали более 870 человек, пешком — 79.
По сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда в страну въехало около 63 тысяч граждан Украины, показатель сократился на 38 тысяч человек. При этом основной причиной поездки тогда также оставались частные дела — почти 58 тысяч человек, большинство из которых прибывали самолётом.
С 16 октября 2023 года граждане Украины могут въезжать в Российскую Федерацию с территорий третьих стран только через московский аэропорт Шереметьево и автомобильный пункт пропуска «Лудонка» в Псковской области, где они проходят усиленный контроль, включающий опросы и досмотр электронных устройств.
