Над Россией уничтожены 26 украинских беспилотников. Военная операция, день 1438-й

За ночь над Россией ликвидировали 26 дронов ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Уничтожены 17 БПЛА в Брянской области, семь — в Смоленской, а также по одному — в Белгородской области и Крыму. Электроснабжение и связь в подконтрольном ВСУ городе Херсоне работают с перебоями, отопление отсутствует в большинстве многоквартирных домов, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

8:49 Логистика ВСУ из Харькова из-за снегопада и обледенения дорог практически полностью парализована, сообщает ТАСС в российских силовых структурах.

8:38 Электроснабжение и связь в подконтрольном ВСУ городе Херсоне работают с перебоями, отопление отсутствует в большинстве многоквартирных домов, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

8:19.

8:05 ? Минобороны: дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских БПЛА.

▫️ 17 БПЛА — над территорией Брянской области,

▫️ 7 БПЛА — над территорией Смоленской области,
▫️ 1 БПЛА — над территорией Белгородской области,
▫️ 1 БПЛА — над территорией Республики Крым.

8:00 Сегодня 1438-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

