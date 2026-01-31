Над Россией уничтожены 26 украинских беспилотников. Военная операция, день 1438-й

8:49 Логистика ВСУ из Харькова из-за снегопада и обледенения дорог практически полностью парализована, сообщает ТАСС в российских силовых структурах.
8:38 Электроснабжение и связь в подконтрольном ВСУ городе Херсоне работают с перебоями, отопление отсутствует в большинстве многоквартирных домов, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
8:19.
8:05 ? Минобороны: дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских БПЛА.
▫️ 17 БПЛА — над территорией Брянской области,
8:00 Сегодня 1438-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.