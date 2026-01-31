В МИД назвали самую надёжную гарантию безопасности Украины — и это не НАТО

По его словам, в западных обсуждениях мирного урегулирования акцент делается исключительно на защите Украины, тогда как вопрос безопасности России фактически игнорируется. При этом именно этот фактор, как считает дипломат, является ключевым для долгосрочной стабильности в регионе.