В МИД назвали самую надёжную гарантию безопасности Украины — и это не НАТО

Лучшей гарантией безопасности Украины может стать не военная помощь Запада, а чётко зафиксированные гарантии безопасности самой России. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

По его словам, в западных обсуждениях мирного урегулирования акцент делается исключительно на защите Украины, тогда как вопрос безопасности России фактически игнорируется. При этом именно этот фактор, как считает дипломат, является ключевым для долгосрочной стабильности в регионе.

Грушко подчеркнул, что без устранения угроз вблизи российских границ невозможно говорить о реальной безопасности Украины. В МИД РФ ранее не раз заявляли, что любые сценарии размещения на украинской территории военных контингентов стран НАТО являются неприемлемыми и способны привести к резкой эскалации.

«Если мы будем понимать, что территория Украины не будет использоваться как плацдарм для создания угроз безопасности России, тогда и безопасность Украины будет обеспечена», — пояснил Грушко в комментарии РИА «Новости».

Президент Владимир Путин также отмечал, что иностранные войска у границ России будут рассматриваться как законные цели. По его словам, даже после возможного мирного соглашения присутствие зарубежных военных на Украине не имеет смысла и лишь усугубит ситуацию.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

