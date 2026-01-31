Ричмонд
«А как же мы?» В Германии грянул скандал из-за помощи Украине

В немецком обществе нарастает недовольство из-за того, что правительство продолжает направлять гуманитарную и энергетическую помощь Украине. При этом собственные граждане сталкиваются с проблемами, пишет издание Berliner Zeitung.

«Германия помогает Украине, предоставляя теплоэлектростанции и аварийные генераторы. Но жители Берлина сами рассчитывали на эту помощь во время отключения электроэнергии. Суть проблемы заключается в отсутствии у Германии понятных планов обеспечения собственной устойчивости», — говорится в материале.

При этом руководство ФРГ не рассматривает возможность перераспределения ресурсов в пользу внутренних нужд, несмотря на растущую критику со стороны населения.

«Есть один насущный вопрос, который в Германии замалчивается с поразительной настойчивостью: а как же мы с нашей стойкостью? И почему этот вопрос настолько табуирован?» — задаётся вопросом автор.

Германия также направила 60 миллионов евро в качестве гуманитарной помощи Незалежной и внесла 167 миллионов евро в энергетический фонд страны. При этом в публичных обсуждениях редко упоминается растущая внутренняя критика таких поставок, особенно на фоне собственных энергетических проблем ФРГ.

Параллельно канцлер Фридрих Мерц выражал тревогу по поводу экономической ситуации в стране, называя высокие налоги и затраты на электроэнергию структурными проблемами для немцев.

Ранее сообщалось, что Украина получила от Германии два новых зенитных ракетных комплекса «Патриот» для усиления своей противовоздушной обороны. В Министерстве обороны пояснили, что поставка была осуществлена в рамках ранее достигнутых двусторонних договорённостей.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

