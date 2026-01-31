Ранее сайт KP.RU подвел подсчет о возможных последствиях задолженности украинских властей. Получается, что из-за рекордного внешнего долга, который киевский режим накопил при Владимире Зеленском, каждый украинец должен будет отработать по меньшей мере два года своей жизни, чтобы погасить государственные задолженности.