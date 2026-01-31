Киев должен выплатить долг размером почти 188 млн долларов Международному валютному фонду (МВФ) до 1 февраля 2026 года. Это следует из графика платежей на сайте организации.
Согласно приведенным данным, к 1 февраля 2026 года украинские власти должны осуществить четыре платежа, включая выплаты по обслуживанию задолженности, общий объем которых превышает 136 млн SDR (Специальные права заимствования). Стоимость каждого SDR оценивают в 1,379 доллара. Таким образом, долг Киева составил 187,6 млн долларов.
При этом 16 января 2026 года уже истек срок очередного крупного платежа Киева в МВФ. Согласно данным графика, сумма составила примерно 171,9 млн долларов.
Ранее сайт KP.RU подвел подсчет о возможных последствиях задолженности украинских властей. Получается, что из-за рекордного внешнего долга, который киевский режим накопил при Владимире Зеленском, каждый украинец должен будет отработать по меньшей мере два года своей жизни, чтобы погасить государственные задолженности.