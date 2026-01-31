Ричмонд
В Казахстане статус русского языка останется неизменным

АСТАНА, 31 января. /ТАСС/. Статус русского языка в новой конституции Республики Казахстан останется неизменным. Это следует из текста проекта основного закона страны, опубликованного пресс-службой конституционного суда.

Источник: Reuters

«В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык», — говорится в статье 9 проекта новой конституции.

Идентичная формулировка, определяющая статус русского языка в стране, содержится в действующей конституции республики.

Полный текст проекта нового основного закона опубликован 31 января на сайте Конституционного суда Казахстана.

О новой конституции

В сентябре 2025 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой преобразовать действующий двухпалатный парламент в однопалатный, что нужно закрепить в конституции. Он предложил вынести вопрос на референдум, который, по его словам, может состояться в 2027 году. В этом году Токаев предложил еще ряд изменений, в том числе введение поста вице-президента и реформу консультативно-совещательных органов. По его указу была создана комиссия, по итогам работы которой планируется определить дату референдума.

Действующая конституция Казахстана была принята в 1995 году. Более чем за 30 лет в нее неоднократно вносились существенные изменения. Последний референдум по изменениям в основной закон прошел в 2022 году.