В Казахстане статус русского языка останется неизменным

В сентябре 2025 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой преобразовать действующий двухпалатный парламент в однопалатный, что нужно закрепить в конституции. Он предложил вынести вопрос на референдум, который, по его словам, может состояться в 2027 году. В этом году Токаев предложил еще ряд изменений, в том числе введение поста вице-президента и реформу консультативно-совещательных органов. По его указу была создана комиссия, по итогам работы которой планируется определить дату референдума.