Пентагон и Белый дом представили планы атаки против Ирана, пишут СМИ

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Пентагон и Белый дом представили разработанные совместно планы военной атаки против Ирана, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Источник: Reuters

«Предоставили информацию о возможных вариантах атаки (против Ирана — ред.), разработанных совместно Белым домом и Пентагоном», — говорится в статье.

Газета отмечает, что среди них имеется так называемый «большой план», предусматривающий удары США по госучреждениям и объектам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в рамках крупномасштабной бомбардировочной кампании. Как подчеркивается, к более ограниченным вариантам же относятся удары по символическим целям властей, что оставляет место для усиления атак, если Иран не согласится на сделку.

В то же время в публикации указывается, что США пока сохраняют в тайне стратегические цели.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что «огромная армада» направляется в сторону Ирана, выразив надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить «справедливую и равноправную» сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Американский лидер напомнил, что в июне 2025 года США нанесли удары по иранским ядерным объектам в рамках операции «Полуночный молот» (Midnight Hammer), заявив, что «следующая атака будет ещё хуже», и призвал «не дать этому случиться».

