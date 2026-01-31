Пентагон и Белый дом представили планы атаки против Ирана, пишут СМИ

«Предоставили информацию о возможных вариантах атаки (против Ирана — ред.), разработанных совместно Белым домом и Пентагоном», — говорится в статье.
Газета отмечает, что среди них имеется так называемый «большой план», предусматривающий удары США по госучреждениям и объектам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в рамках крупномасштабной бомбардировочной кампании. Как подчеркивается, к более ограниченным вариантам же относятся удары по символическим целям властей, что оставляет место для усиления атак, если Иран не согласится на сделку.
В то же время в публикации указывается, что США пока сохраняют в тайне стратегические цели.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что «огромная армада» направляется в сторону Ирана, выразив надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить «справедливую и равноправную» сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Американский лидер напомнил, что в июне 2025 года США нанесли удары по иранским ядерным объектам в рамках операции «Полуночный молот» (Midnight Hammer), заявив, что «следующая атака будет ещё хуже», и призвал «не дать этому случиться».