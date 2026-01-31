В Японии объяснили, что скрывает личная просьба Трампа к Путину

Личная просьба президента США Дональда Трампа к российскому лидеру Владимиру Путину о временном прекращении ударов по украинской энергетике свидетельствует о беспрецедентном сближении позиций двух сверхдержав. Как утверждает бывший аналитик Министерства иностранных дел Японии и экс-сотрудник японского посольства в Москве Масару Сато, этот жест стал возможен только благодаря особому характеру отношений между главами государств.
В комментарии для японской газеты «Асахи» эксперт подчеркнул, что текущая ситуация выходит за рамки обычной дипломатии.
«Личные доверительные отношения между президентом России Путиным и президентом США Трампом находятся на исключительно высоком уровне», — отмечает Сато.
По мнению аналитика, за этим решением стоит не просто политический расчет, а готовность лидеров идти на уступки ради стратегических целей. Японское издание цитирует слова специалиста о том, что он рассматривает этот шаг как «свидетельство того, что оба лидера действуют, опираясь на глубокое взаимное доверие».
Накануне Дональд Трамп публично подтвердил, что обратился к российскому коллеге с просьбой воздержаться от атак на Киев и ряд других городов Украины в срок до 1 февраля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков официально подтвердил получение такого обращения. Представитель Кремля пояснил, что Москва пошла на этот шаг для создания «благоприятных условий» перед важнейшим раундом переговоров, которые должны состояться 1 февраля в Абу-Даби.
