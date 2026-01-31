Россиянин потребовал 111 трлн рублей из-за страданий в сибирской ИК. Суд вынес вердикт

Мужчина обратился в Центральный районный суд с требованием признать незаконным бездействие должностных лиц прокуратуры, которые не сообщили ему о результатах проверки по его жалобе. Он оценил причинённые ему нравственные страдания в указанную астрономическую сумму. Суд первой инстанции, а затем и апелляционный, отказали в удовлетворении иска, и кассация оставила это решение в силе.