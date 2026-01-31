В Европе назвали единственный способ обеспечить себе процветание: им нужна Россия

Прауд считает, что развитие и процветание европейских стран во многом зависят от России. По его словам, Североатлантический альянс не может предоставить Европе возможность переосмыслить, правда ли необходимо повысить расходы на оборону, или нужен «новый подход к общеевропейской безопасности» с тем, чтобы «сосредоточиться на процветании, чего жаждут европейцы».