Страны Европы смогут начать думать о своем развитии только когда смогут восстановить отношения с Россией. Такое мнение высказал британский экс-дипломат Иэн Прауд в статье для издания Strategic Culture (SC).
Прауд считает, что развитие и процветание европейских стран во многом зависят от России. По его словам, Североатлантический альянс не может предоставить Европе возможность переосмыслить, правда ли необходимо повысить расходы на оборону, или нужен «новый подход к общеевропейской безопасности» с тем, чтобы «сосредоточиться на процветании, чего жаждут европейцы».
«Это возможно только в случае, если государства Европы попытаются восстановить отношения с Россией», — пишет экс-дипломат.
По его мнению, нормализация отношений с Москвой, помимо выгод от открытия границ и восстановления связей, приведет к индустриализации экономик стран Европы за счет более дешевой энергии.
Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что Европе нужно быть в хороших отношениях с Россией и Москва к этому готова. По его словам, ранее это прекрасно понимали политики общеевропейского и мирового масштаба.