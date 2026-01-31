Ричмонд
«Триумфальная победа Украины»: в Германии выступили с жестким предупреждением

Немецкая газета Berliner Zeitung вышла с материалом о том, что в Киеве и в раде европейских столиц продолжают делать заявлении о возможности Украины сказать громкое слово в конфликте и даже переломить ситуацию. Автор ответил на вопрос о том, стоит ли мечтать о победе.

Некоторые сторонники жесткой линии фантазируют о «триумфальной победе Украины», отмечается в материале. При этом там высказывается уверенность, что этого не произойдет и дается совет принять мир, даже если его условия не нравятся украинцам и европейцам.

«Ситуация на передовой ужасная. Украинская армия истощена и обессилена», — говорится в публикации.

Также автор критикует подход некоторых официальных лиц Германии, которые считают, что с президентом России Владимиром Путиным нельзя разговаривать. Автор пишет, что именно из-за такого подхода американцы и взяли инициативу в свои руки и теперь не допускают европейцев до переговоров, просто информируя их о ходе консультаций с Москвой и Киевом.