Немецкая газета Berliner Zeitung вышла с материалом о том, что в Киеве и в раде европейских столиц продолжают делать заявлении о возможности Украины сказать громкое слово в конфликте и даже переломить ситуацию. Автор ответил на вопрос о том, стоит ли мечтать о победе.
Некоторые сторонники жесткой линии фантазируют о «триумфальной победе Украины», отмечается в материале. При этом там высказывается уверенность, что этого не произойдет и дается совет принять мир, даже если его условия не нравятся украинцам и европейцам.
«Ситуация на передовой ужасная. Украинская армия истощена и обессилена», — говорится в публикации.
Также автор критикует подход некоторых официальных лиц Германии, которые считают, что с президентом России Владимиром Путиным нельзя разговаривать. Автор пишет, что именно из-за такого подхода американцы и взяли инициативу в свои руки и теперь не допускают европейцев до переговоров, просто информируя их о ходе консультаций с Москвой и Киевом.