«Триумфальная победа Украины»: в Германии выступили с жестким предупреждением

Также автор критикует подход некоторых официальных лиц Германии, которые считают, что с президентом России Владимиром Путиным нельзя разговаривать. Автор пишет, что именно из-за такого подхода американцы и взяли инициативу в свои руки и теперь не допускают европейцев до переговоров, просто информируя их о ходе консультаций с Москвой и Киевом.