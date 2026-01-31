Правительство США частично приостановило работу до одобрения финансирования

В Соединенных Штатах в полночь 31 января (08:00 мск) началась частичная остановка деятельности федерального правительства из-за прекращения финансирования. По прогнозам СМИ, разрешение кризиса ожидается в начале следующей недели.
Накануне, 30 января, Сенат США одобрил комплекс законопроектов, обеспечивающих денежные средства для функционирования большинства правительственных учреждений, включая Министерство обороны, Государственный департамент, Министерство финансов, Министерство труда, Министерство здравоохранения и другие ведомства до конца текущего финансового года, заканчивающегося 30 сентября. Однако, поскольку из предложенного пакета документов по требованию представителей Демократической партии было исключено финансирование Министерства внутренней безопасности, сенатские законопроекты должны быть одобрены также Палатой представителей Конгресса США, после чего их передадут президенту Дональду Трампу для подписания.
Работа нижней палаты Конгресса возобновится 2 февраля. Следовательно, в случае одобрения законопроектов о финансировании и незамедлительного подписания их Трампом, шатдаун может быть прекращен уже 2 февраля. В то же время, не исключается, что процесс может занять больше времени.
Напомним, что 12 ноября 2025 года Дональд Трамп подписал закон о продлении финансирования федерального правительства до 30 января включительно. Таким образом, предыдущий шатдаун, ставший рекордным в истории США, завершился на 43-й день.