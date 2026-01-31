Главные изменения в проекте новой Конституции Казахстана

Новый проект состоит из преамбулы, 11 глав и 95 статей. Обновляется почти вся Конституция — переписывается 84% текста или 77 из 104 статей.
В преамбуле могут появиться понятия «Великая степь», «Справедливый Казахстан» и «Закон и Порядок».
«Мы, единый народ Казахстана, укрепляя государственность на исконной казахской земле, сохраняя преемственность тысячелетней истории Великой Степи, подтверждая унитарный характер государства, неприкосновенность его границ и территориальной целостности, следуя идее Справедливого Казахстана и принципу Закон и Порядок, заявляя о неукоснительном соблюдении прав и свобод граждан, опираясь на принципы единства и солидарности, межэтнического и межконфессионального согласия, ориентируясь на ценности культуры и образования, науки и инноваций, признавая необходимость бережного отношения к природе, стремясь к миру и дружбе со всеми странами, сознавая высокую ответственность перед будущими поколениями, принимаем настоящую Конституцию — Основной Закон Республики Казахстан», — говорится в преамбуле Конституции.
Курултай
Проект новой Конституции предусматривает ряд принципиальных нововведений. Центральным из них является формирование однопалатного «Курултая» в составе 145 депутатов, избираемых по пропорциональной системе сроком на пять лет. Предполагается, что такая конструкция будет способствовать укреплению партийной системы, росту ответственности политических сил и модернизации модели парламентского представительства.
В случае смерти или досрочного ухода президента «Курултай» объявляет выборы в течение семи дней, которые должны пройти за два месяца.
Народный совет
В соответствии с предлагаемой редакцией статьи 70, Народный совет определяется как высший консультативный орган, выражающий интересы народа Казахстана. Порядок его формирования, компетенции и принципы деятельности будут закреплены в отдельном конституционном законе.
В состав Народного совета войдут граждане Республики Казахстан: 42 представителя этнических групп, 42 делегата от общественных объединений и 42 представителя региональных маслихатов, что обеспечит учет региональной повестки и мнения местных сообществ.
Вице-президент
В опубликованном проекте новой Конституции предусматривается введение в Республике Казахстан должности вице-президента.
Согласно документу, вице-президент РК назначается Президентом страны с согласия Курултая, выраженного большинством голосов от общего числа депутатов. При этом он не вправе избираться в представительные органы, занимать иные оплачиваемые должности либо заниматься предпринимательской деятельностью.
Также устанавливается, что на период исполнения своих полномочий вице-президент не может состоять в политической партии.
К основным функциям вице-президента относятся:
- представление интересов Республики Казахстан на международной арене по поручению Президента;
- представление Президента при взаимодействии с Курултаем, Правительством и другими государственными органами;
- осуществление по поручению Президента взаимодействия с общественно-политическими, научными и культурно-просветительскими организациями Казахстана и зарубежных государств;
- выполнение иных полномочий, определяемых Президентом Республики Казахстан.
Светский характер образования
Согласно пункту 5 статьи 33, предлагается, что система образования и воспитания в организациях образования на территории Республики Казахстан носит светский характер, за исключением духовных (религиозных) организаций образования.
Двойное гражданство
В проекте новой конституции предлагается лишать Казахстанского гражданства тех, кто имеет двойное или множественное гражданство.
Всенародный референдум становится единственным механизмом внесения изменений в Конституцию
Проектом предусмотрено, что всенародный референдум становится единственным механизмом внесения изменений в Конституцию Республики Казахстан. Решение о его проведении принимает Президент — как по собственной инициативе, так и по предложению Курултая, Правительства или Народного совета.
Референдум будет считаться состоявшимся при участии в голосовании более половины граждан, обладающих избирательным правом, что обеспечивает высокий уровень легитимности и прямое выражение воли народа.
Для вступления конституционных поправок в силу требуется их поддержка большинством участников референдума, а также одобрение избирателями не менее двух третей регионов страны — столицы, областей и городов республиканского значения.
Запрет смертной казни
Проект Конституции предлагает закрепить, что право на жизнь является абсолютным и неотъемлемым правом каждого человека. Также никто не вправе лишать человека жизни, а смертная казнь будет запрещена.