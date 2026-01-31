Главные изменения в проекте новой Конституции Казахстана

«Мы, единый народ Казахстана, укрепляя государственность на исконной казахской земле, сохраняя преемственность тысячелетней истории Великой Степи, подтверждая унитарный характер государства, неприкосновенность его границ и территориальной целостности, следуя идее Справедливого Казахстана и принципу Закон и Порядок, заявляя о неукоснительном соблюдении прав и свобод граждан, опираясь на принципы единства и солидарности, межэтнического и межконфессионального согласия, ориентируясь на ценности культуры и образования, науки и инноваций, признавая необходимость бережного отношения к природе, стремясь к миру и дружбе со всеми странами, сознавая высокую ответственность перед будущими поколениями, принимаем настоящую Конституцию — Основной Закон Республики Казахстан», — говорится в преамбуле Конституции.