В Саратовской области подняли выплату контрактникам до 2 млн рублей

«С 1 февраля 2026 года региональная единовременная выплата при заключении контракта о прохождении военной службы в Вооружённых силах РФ увеличена до 2 млн рублей», — сказано в сообщении регионального правительства.
Соответствующее постановление подписал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. По данным властей, размер выплаты был увеличен вдвое по сравнению с ранее действовавшими условиями.
Областная выплата предоставляется дополнительно к федеральным мерам поддержки военнослужащих, заключивших контракт. Власти отмечают, что решение принято в рамках действующих программ социальной поддержки.
А ранее министр обороны РФ Белоусов подписал приказ, который определяет, как будет проходить призыв на военную службу в 2026 году. Согласно документу, призывная кампания продлится весь год — с 1 января по 31 декабря. На службу будут призывать мужчин в возрасте от 18 до 30 лет, которые не находятся в запасе и подлежат призыву по закону.
Всё самое важное и актуальное в одном месте — в разделе «Главные новости» на Life.ru.