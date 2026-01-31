Ричмонд
В Саратовской области подняли выплату контрактникам до 2 млн рублей

Власти Саратовской области с 1 февраля увеличили размер региональной единовременной выплаты при заключении контракта о прохождении военной службы. Теперь она составляет 2 млн рублей, сообщили в правительстве региона.

«С 1 февраля 2026 года региональная единовременная выплата при заключении контракта о прохождении военной службы в Вооружённых силах РФ увеличена до 2 млн рублей», — сказано в сообщении регионального правительства.

Соответствующее постановление подписал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. По данным властей, размер выплаты был увеличен вдвое по сравнению с ранее действовавшими условиями.

Областная выплата предоставляется дополнительно к федеральным мерам поддержки военнослужащих, заключивших контракт. Власти отмечают, что решение принято в рамках действующих программ социальной поддержки.

А ранее министр обороны РФ Белоусов подписал приказ, который определяет, как будет проходить призыв на военную службу в 2026 году. Согласно документу, призывная кампания продлится весь год — с 1 января по 31 декабря. На службу будут призывать мужчин в возрасте от 18 до 30 лет, которые не находятся в запасе и подлежат призыву по закону.

