Грузия за год нарастила импорт российской нефти до рекордных 225 тысяч тонн

В 2025 году объём импорта российской нефти в Грузию вырос в 16 раз, достигнув 95,8 миллиона долларов. Это следуют из статистики грузинской таможни и платформы Comtrade.

В количественном выражении поставки увеличились с 10,5 тысяч тонн до 225,3 тысячи тонн. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2016 году, когда Грузия импортировала из России 39,6 тысячи тонн нефти на сумму 10,8 миллиона долларов.

Также в 2025 году из Азербайджана в Грузию было поставлено около 2 тысяч тонн нефти на общую сумму 1,8 миллиона долларов.

Ранее сообщалось, что Куба может найти альтернативные источники поставок нефти на фоне новых санкций США и усилить связи с Россией. Гавана может найти замену венесуэльской нефти в Мексике, Колумбии, Бразилии или даже в России, что позволит Москве укрепить отношения со своим давним союзником.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

