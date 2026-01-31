Грузия за год нарастила импорт российской нефти до рекордных 225 тысяч тонн

Ранее сообщалось, что Куба может найти альтернативные источники поставок нефти на фоне новых санкций США и усилить связи с Россией. Гавана может найти замену венесуэльской нефти в Мексике, Колумбии, Бразилии или даже в России, что позволит Москве укрепить отношения со своим давним союзником.