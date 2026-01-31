Грузия за год нарастила импорт российской нефти до рекордных 225 тысяч тонн

В количественном выражении поставки увеличились с 10,5 тысяч тонн до 225,3 тысячи тонн. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2016 году, когда Грузия импортировала из России 39,6 тысячи тонн нефти на сумму 10,8 миллиона долларов.
Также в 2025 году из Азербайджана в Грузию было поставлено около 2 тысяч тонн нефти на общую сумму 1,8 миллиона долларов.
Ранее сообщалось, что Куба может найти альтернативные источники поставок нефти на фоне новых санкций США и усилить связи с Россией. Гавана может найти замену венесуэльской нефти в Мексике, Колумбии, Бразилии или даже в России, что позволит Москве укрепить отношения со своим давним союзником.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.