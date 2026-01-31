С чем Россия и Украина подошли ко второму раунду переговоров в Абу-Даби

Вместе с тем в Европе недовольны тем, что ее представители не задействованы в переговорах о мире. «Сам факт, что идут не только бои, но и диалог — это хорошо. В то же время мы, конечно, не можем быть довольны тем, как складывается ситуация сейчас по части привлечения к переговорному процессу европейской стороны. Конфликт развивается на Европейском континенте. За Европой — много важных решений в контексте урегулирования. Например, вопрос о членстве Украины в ЕС», — утверждает европейский дипломатический источник. По его словам, это решение не могут принять в Белом доме, как, «к слову, его не может принять в одиночку и сам Зеленский». «Необходима дискуссия с соседями России, а это Европа», — заявил дипломат.