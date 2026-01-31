Ричмонд
-7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Маск ответил на запрос Киева о помощи в использовании Starlink

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск ответил министру обороны Украины Михаилу Федорову на просьбу помочь решить проблему использования сети Starlink на фронте.

Источник: Reuters

Ранее Федоров заявил, что министерство обороны Украины совместно с компанией Маска SpaceX начали решать проблему использования сети Starlink на фронте якобы для противодействия российским беспилотникам. Федоров в социальной сети X написал пост, где поблагодарил Маска за то, что компания SpaceX начала поиск решения проблемы.

«Всегда пожалуйста», — ответил ему Маск в X.

Госдепартамент США 2 сентября 2025 года заключил с компанией SpaceX контракт на 8,2 миллиона долларов на поставку комплектов спутникового интернета Starlink для Украины, он действует до 30 октября 2026 года.

Starlink — спутниковая сеть принадлежащей Маску космической компании SpaceX, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. С 2019 года на орбиту выведено более 7,8 тысячи аппаратов, число пользователей превысило шесть миллионов в более чем 100 странах, причём за последний год к сети присоединились 42 новые страны, по данным компании.

Узнать больше по теме
Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.
Читать дальше