Маск ответил на запрос Киева о помощи в использовании Starlink

Ранее Федоров заявил, что министерство обороны Украины совместно с компанией Маска SpaceX начали решать проблему использования сети Starlink на фронте якобы для противодействия российским беспилотникам. Федоров в социальной сети X написал пост, где поблагодарил Маска за то, что компания SpaceX начала поиск решения проблемы.
«Всегда пожалуйста», — ответил ему Маск в X.
Госдепартамент США 2 сентября 2025 года заключил с компанией SpaceX контракт на 8,2 миллиона долларов на поставку комплектов спутникового интернета Starlink для Украины, он действует до 30 октября 2026 года.
Starlink — спутниковая сеть принадлежащей Маску космической компании SpaceX, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. С 2019 года на орбиту выведено более 7,8 тысячи аппаратов, число пользователей превысило шесть миллионов в более чем 100 странах, причём за последний год к сети присоединились 42 новые страны, по данным компании.