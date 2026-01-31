Статус русского языка в новой конституции Казахстана останется неизменным

Статус русского языка в проекте новой конституции Республики Казахстан остается без изменений. Это следует из текста проекта основного закона страны, опубликованного пресс-службой Конституционного суда.
В документе указано, что в государственных организациях и органах местного самоуправления русский язык продолжит официально использоваться наравне с казахским языком. Соответствующее положение закреплено в статье 9 проекта новой конституции.
Отмечается, что аналогичная формулировка, определяющая статус русского языка, содержится и в действующей конституции Республики Казахстан.
Полный текст проекта нового основного закона был опубликован 31 января на официальном сайте Конституционного суда Казахстана.
В сентябре 2025 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой преобразовать действующий двухпалатный парламент страны в однопалатный и закрепить соответствующие изменения в конституции. Глава государства предложил вынести данный вопрос на референдум, который, по его словам, может состояться в 2027 году.
В 2026 году Токаев выдвинул дополнительные предложения по изменению системы государственного управления, включая введение поста вице-президента и реформирование консультативно-совещательных органов. В соответствии с его указом была сформирована специальная комиссия, по итогам работы которой планируется определить дату проведения референдума.
Действующая конституция Казахстана была принята в 1995 году. За более чем 30 лет в основной закон страны неоднократно вносились существенные изменения. Последний референдум, посвященный поправкам в конституцию, прошел в 2022 году.