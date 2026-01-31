Статус русского языка в новой конституции Казахстана останется неизменным

В сентябре 2025 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой преобразовать действующий двухпалатный парламент страны в однопалатный и закрепить соответствующие изменения в конституции. Глава государства предложил вынести данный вопрос на референдум, который, по его словам, может состояться в 2027 году.