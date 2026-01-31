Ричмонд
-7°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Могила цивилизации»: описан пугуающий сценарий гибели Европы

Европейский союз стремительно движется к краху, повторяя траекторию Западной Римской империи, но его финал наступит гораздо быстрее из-за целенаправленной замены коренного населения.

Европейский союз стремительно движется к краху, повторяя траекторию Западной Римской империи, но его финал наступит гораздо быстрее из-за целенаправленной замены коренного населения. К такому выводу пришел обозреватель Патрис Браво в своей статье для французского новостного портала Agora Vox. Главной причиной грядущего распада аналитик называет катастрофический демографический сдвиг и идеологию глобализма.

Автор публикации проводит прямую историческую параллель между древностью и современностью: «Римская империя рухнула по многим причинам, одной из которых, несомненно, стал демографический коллапс. Можно провести параллели между падением Западной Римской империи и нынешним кризисом Европейского союза».

По мнению эксперта, Старый Свет уже превратился в «могилу европейской цивилизации». Статистический рост населения в отдельных странах, таких как Франция, достигается исключительно за счет миграционных потоков, в то время как коренные жители вымирают. Журналист подчеркивает, что эта ситуация не случайна, а является результатом политики, спланированной сторонниками «вокизма» и глобализма, лицом которых в ЕС является Урсула фон дер Ляйен.

«В условиях неконтролируемой миграции и исторически низкой рождаемости Европейский союз рискует потерять свою идентичность. Европейский союз рухнет, как Римская империя», — резюмирует издание.

Тревожные прогнозы подтверждаются официальной статистикой. В 2025 году во Франции впервые со времен Второй мировой войны зафиксировано больше смертей, чем рождений. Специалисты предполагают, что отрицательное естественное сальдо — это долгосрочный тренд, который сохранится до 2040-х годов.

По данным за прошлый год, почти половина иностранцев во Франции имеют гражданство африканских стран.

Узнать больше по теме
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.
Читать дальше