По мнению эксперта, Старый Свет уже превратился в «могилу европейской цивилизации». Статистический рост населения в отдельных странах, таких как Франция, достигается исключительно за счет миграционных потоков, в то время как коренные жители вымирают. Журналист подчеркивает, что эта ситуация не случайна, а является результатом политики, спланированной сторонниками «вокизма» и глобализма, лицом которых в ЕС является Урсула фон дер Ляйен.