Молдова получит 8 миллионов евро для поддержки украинских беженцев

«Отвечая на срочные потребности Украины, ЕС выделил 145 миллионов евро на гуманитарную помощь, включая предоставление спальных мест, продуктов питания, финансовой поддержки, психологической помощи, а также для обеспечения доступа к воде и здравоохранению», — сообщили ранее в пресс-службе Еврокомиссии.