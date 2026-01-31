Молдова получит 8 миллионов евро для поддержки украинских беженцев

В представительстве ЕС в Молдове сообщили, что новый пакет помощи будет направлен на обеспечение беженцев жильем, продовольствием, финансовой помощью, психосоциальной поддержкой, а также гарантированными медицинскими услугами.
Данная гуманитарная программа также предусматривает выделение для этих же целей правительству Украины 145 миллионов евро.
«Отвечая на срочные потребности Украины, ЕС выделил 145 миллионов евро на гуманитарную помощь, включая предоставление спальных мест, продуктов питания, финансовой поддержки, психологической помощи, а также для обеспечения доступа к воде и здравоохранению», — сообщили ранее в пресс-службе Еврокомиссии.
Помимо гуманитарной помощи, ЕС также оказывает экстренную поддержку энергетической сфере Украины, направив в страну на этой неделе 447 генераторов общей стоимостью 3,7 миллиона евро для больниц, убежищ и других критически важных служб.