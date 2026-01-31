«Радикальный рецидив»: Захарова рассказала, зачем США давит на Кубу

Вашингтон продолжает максимальное давление на Кубу для экономического удушения. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Действия США по отношению к острову дипломат назвала радикальным рецидивом.
«Речь идет об очередном и весьма радикальном рецидиве, неоднократно применявшейся Вашингтоном стратегии максимального давления на Остров Свободы, направленной на его экономическое удушение», — сказала она в комментарии распоряжения в США о чрезвычайном положении в отношении политики и действий руководства Кубы.
Захарова отметила, что Россия решительно осуждает нелегитимные запреты США против Кубы. По ее словам, Москва продолжит развивать сотрудничество с Кубой, подчеркнув, что оно не направлено против третьих стран.
Накануне президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в стране, объяснив это якобы угрозой национальной безопасности из-за Кубы. В качестве меры в рамках ЧП глава Белого дома предложил ввести дополнительные импортные пошлины. Они могут коснуться товаров из стран, осуществляющих прямые или косвенные поставки нефти на остров.
МИД Кубы осудил меры США по блокаде поставок топлива на остров, отметив, что Вашингтон прибегает к шантажу и принуждению.