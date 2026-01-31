«Радикальный рецидив»: Захарова рассказала, зачем США давит на Кубу

«Речь идет об очередном и весьма радикальном рецидиве, неоднократно применявшейся Вашингтоном стратегии максимального давления на Остров Свободы, направленной на его экономическое удушение», — сказала она в комментарии распоряжения в США о чрезвычайном положении в отношении политики и действий руководства Кубы.