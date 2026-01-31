WSJ: в США представили планы военной атаки против Ирана

В США представлены планы военной атаки против Ирана, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.
В публикации говорится, что планы разработали совместно Пентагон и Белый дом.
Отмечается, что среди представленных есть «большой план», который предусматривает удары США по госучреждениям и объектам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в рамках крупномасштабной бомбардировочной кампании.
Среди более ограниченных вариантов — удары по символическим целям властей. Это оставляет место для усиления атак, в случае если Тегеран не согласится на сделку.
Также отмечено, что стратегические цели США пока сохраняют в тайне.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения мощного удара по Ирану. Он предупредил, что взорвет весь Иран, если не будут выполняться его требования.
Постпред России в ООН Василий Небензя, комментируя возможный удар США по Ирану, посоветовал американцам «семь раз отмерить, но ни одного не отрезать».