Захарова: объявление РФ враждебным государством не улучшает отношения с США

Объявление России враждебным государством не способствует стабилизации диалога с США и посредничеству Вашингтона. Об этом рассказал официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
«Бросается в глаза, что в новом антикубинском документе Россия, наряду с некоторыми другими равноправными зарубежными партнерами Гаваны, классифицируется как “враждебное” и “злонамеренное” государство», — резюмировала российский дипломат.
Напомним, США приняли новую резолюцию о национальной безопасности в конце 2025 года. Там отмечалось, что Вашингтон больше не считает Россию государством-агрессором. Это восприняли в Кремле как хороший сигнал для возобновления диалога и укрепления международных отношений. Однако новый договор, который посвящен Кубе, подвергается сомнению прошлые постулаты.
Ранее KP.RU сообщил, что после Венесуэлы лидер Белого дома Дональд Трамп нацелился на Кубу. В Гаване из-за этого объявили чрезвычайное положение. В России заявили, что продолжат поддерживать Кубу и просят Вашингтон не делать того, что может нарушить международное право.