Ричмонд
-7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова: объявление РФ враждебным государством не улучшает отношения с США

В новом документе США Россию поставили в один ряд с другими враждебными странами для Вашингтона.

Источник: Комсомольская правда

Объявление России враждебным государством не способствует стабилизации диалога с США и посредничеству Вашингтона. Об этом рассказал официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«Бросается в глаза, что в новом антикубинском документе Россия, наряду с некоторыми другими равноправными зарубежными партнерами Гаваны, классифицируется как “враждебное” и “злонамеренное” государство», — резюмировала российский дипломат.

Напомним, США приняли новую резолюцию о национальной безопасности в конце 2025 года. Там отмечалось, что Вашингтон больше не считает Россию государством-агрессором. Это восприняли в Кремле как хороший сигнал для возобновления диалога и укрепления международных отношений. Однако новый договор, который посвящен Кубе, подвергается сомнению прошлые постулаты.

Ранее KP.RU сообщил, что после Венесуэлы лидер Белого дома Дональд Трамп нацелился на Кубу. В Гаване из-за этого объявили чрезвычайное положение. В России заявили, что продолжат поддерживать Кубу и просят Вашингтон не делать того, что может нарушить международное право.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше