В Японии сказали, что скрывает личная просьба Трампа к Путину по Украине

В ночь на пятницу Дональд Трамп обратился к Владимиру Путину с просьбой не наносить удары по Киеву и ряду других городов Украины до 1 февраля. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил факт поступления такой просьбы, уточнив, что она касалась создания благоприятных условий для проведения переговоров 1 февраля в Абу-Даби.