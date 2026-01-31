В Японии сказали, что скрывает личная просьба Трампа к Путину по Украине

Просьба президента США Дональда Трампа к президенту РФ Владимиру Путину о приостановке ударов по Киеву свидетельствует об исключительно высоком уровне личных доверительных отношений между двумя лидерами. Такое мнение высказал бывший аналитик МИД Японии и экс-сотрудник японского посольства в Москве Масару Сато.
В ночь на пятницу Дональд Трамп обратился к Владимиру Путину с просьбой не наносить удары по Киеву и ряду других городов Украины до 1 февраля. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил факт поступления такой просьбы, уточнив, что она касалась создания благоприятных условий для проведения переговоров 1 февраля в Абу-Даби.
Масару Сато в комментарии к статье, посвященной заявлению Дональда Трампа и опубликованной в японской газете «Асахи», отметил, что личные доверительные отношения между президентом России и президентом США находятся на исключительно высоком уровне.
По его словам, это можно рассматривать как свидетельство того, что оба лидера действуют, опираясь на глубокое взаимное доверие.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил aif.ru, что на ближайших переговорах по Украине будет обсуждаться большое количество нюансов, касаемых требований обеих сторон конфликта.