Захарова ответила на «чрезвычайный» указ США по Кубе

Особое внимание внешнеполитическое ведомство уделило тому факту, что в новом американском документе Россия, наряду с другими партнерами Гаваны, официально классифицируется как «враждебное» и «злонамеренное» государство. По словам представителя МИД, подобная риторика Белого дома ставит под удар любые посреднические усилия по урегулированию международных кризисов.