Новое распоряжение администрации Дональда Трампа, вводящее режим «чрезвычайного положения» из-за политики Гаваны, является попыткой прямого экономического удушения Острова Свободы. Как заявила директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова, действия Вашингтона представляют собой радикальный шаг, направленный на дестабилизацию региона и подрыв суверенитета независимого государства.
В комментарии, опубликованном на официальном сайте Министерства иностранных дел Российской Федерации, спикер ведомства подчеркнула неприемлемость односторонних санкций, принимаемых в обход ООН.
«В данном случае речь идет об очередном и весьма радикальном рецидиве, неоднократно применявшейся Вашингтоном стратегии максимального давления на Остров Свободы, направленной на его экономическое удушение», — отметила Захарова.
Особое внимание внешнеполитическое ведомство уделило тому факту, что в новом американском документе Россия, наряду с другими партнерами Гаваны, официально классифицируется как «враждебное» и «злонамеренное» государство. По словам представителя МИД, подобная риторика Белого дома ставит под удар любые посреднические усилия по урегулированию международных кризисов.
«Навешивание ярлыков не способствует ни стабилизации российско-американского диалога, ни повышению эффективности важных посреднических усилий Вашингтона по урегулированию кризисов в различных регионах мира», — резюмировала дипломат.
Поводом для резкой реакции Москвы стал исполнительный указ президента США от 29 января, в котором действия кубинского руководства названы «исключительной угрозой» американской нацбезопасности. Этот шаг усиливает длящуюся почти 70 лет торгово-экономическую блокаду.