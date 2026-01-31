Ричмонд
-7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова ответила на «чрезвычайный» указ США по Кубе

Новое распоряжение администрации Дональда Трампа, вводящее режим «чрезвычайного положения» из-за политики Гаваны, является попыткой прямого экономического удушения Острова Свободы.

Новое распоряжение администрации Дональда Трампа, вводящее режим «чрезвычайного положения» из-за политики Гаваны, является попыткой прямого экономического удушения Острова Свободы. Как заявила директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова, действия Вашингтона представляют собой радикальный шаг, направленный на дестабилизацию региона и подрыв суверенитета независимого государства.

В комментарии, опубликованном на официальном сайте Министерства иностранных дел Российской Федерации, спикер ведомства подчеркнула неприемлемость односторонних санкций, принимаемых в обход ООН.

«В данном случае речь идет об очередном и весьма радикальном рецидиве, неоднократно применявшейся Вашингтоном стратегии максимального давления на Остров Свободы, направленной на его экономическое удушение», — отметила Захарова.

Особое внимание внешнеполитическое ведомство уделило тому факту, что в новом американском документе Россия, наряду с другими партнерами Гаваны, официально классифицируется как «враждебное» и «злонамеренное» государство. По словам представителя МИД, подобная риторика Белого дома ставит под удар любые посреднические усилия по урегулированию международных кризисов.

«Навешивание ярлыков не способствует ни стабилизации российско-американского диалога, ни повышению эффективности важных посреднических усилий Вашингтона по урегулированию кризисов в различных регионах мира», — резюмировала дипломат.

Поводом для резкой реакции Москвы стал исполнительный указ президента США от 29 января, в котором действия кубинского руководства названы «исключительной угрозой» американской нацбезопасности. Этот шаг усиливает длящуюся почти 70 лет торгово-экономическую блокаду.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше