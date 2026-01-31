Захарова: Россия продолжит развивать сотрудничество с Кубой

«Сотрудничество не направлено против третьих сторон, не может рассматриваться как идущее в ущерб чьим-либо интересам. Твердо намерены его последовательно развивать во благо народов наших государств, укрепления международной безопасности и стабильности», — резюмировала дипломат на брифинге, отвечая на вопрос о действиях Вашингтона.