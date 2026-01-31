Захарова: Россия продолжит развивать сотрудничество с Кубой

Сотрудничество РФ и Кубы не направлено против третьих стран. Москва продолжит его развивать для укрепления международной безопасности и стабильности. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Сотрудничество не направлено против третьих сторон, не может рассматриваться как идущее в ущерб чьим-либо интересам. Твердо намерены его последовательно развивать во благо народов наших государств, укрепления международной безопасности и стабильности», — резюмировала дипломат на брифинге, отвечая на вопрос о действиях Вашингтона.
Напомним, в четверг, 29 января, президент США Дональд Трамп подписал указ о введении импортных пошлин на нефть из стран, торгующих с Кубой, и объявил чрезвычайное положение из-за угрозы национальной безопасности со стороны Гаваны.
Ранее KP.RU передало мнение МИД РФ о том, что блокада Кубы была бы ярким примером нарушения международного права. В России обратились к Вашингтону на фоне планов Белого дома в отношении острова.