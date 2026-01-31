В США начался частичный шатдаун из-за убийств в Миннесоте

Сбой финансирования стал результатом отказа сенаторов-демократов поддержать законопроект о расходах Министерства внутренней безопасности. Это решение было связано с протестами после убийств в Миннесоте. По данным Politico, накануне, 29 января, Сенат всё же одобрил компромиссный пакет для предотвращения кризиса, который включал двухнедельное финансирование МВБ, а также ассигнования на оборону и госдепартамент до конца сентября.