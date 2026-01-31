Удары по госучреждениям Ирана и объектам КСИР: Пентагон и Белый дом представили планы атаки

Пентагон и Белый дом представили совместные планы военной атаки на Иран. Об этом пишет газета Wall Street Journal, ссылаясь на осведомленные источники.
«Предоставили информацию о возможных вариантах атаки, разработанных совместно Белым домом и Пентагоном», — сказано в публикации.
Как сообщает издание, среди представленных документов есть «большой план», который включает удары по государственным учреждениям и объектам Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Речь идет о крупномасштабной бомбардировочной операции.
Более ограниченные варианты атаки предполагают удары по символическим объектам, оставляя возможность для усиления атак в случае, если Иран откажется от соглашения.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил об отправке войск к Ирану. При этом американский лидер выразил надежду, что Вашингтон не будет применять военную силу в отношении Тегерана.
Тем временем глава МИД Ирана Казем Гарибабади заявил, что конфликт Тегерана с Вашингтоном вступает в третью фазу. По его словам, Исламская Республика не хочет никакой войны, но в сложившейся ситуации страна должна укреплять оборону и готовиться «постоять за себя».