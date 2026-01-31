Ричмонд
-7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова жёстко осудила США за радикальный рецидив стратегии давления на Кубу

Москва осуждает введение США режима чрезвычайного положения из-за Кубы, считая эти меры рецидивом стратегии давления со стороны Вашингтона. А классификация России как «враждебного государства» в распоряжении не способствует стабилизации диалога между странами, завила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Речь идёт об очередном и весьма радикальном рецидиве, неоднократно применявшейся Вашингтоном стратегии максимального давления на Остров Свободы, направленной на его экономическое удушение», — заметила дипломат.

Она обратила внимание на то, что в документе Россия упоминается в числе стран, которые определяются как «враждебные» или «злонамеренные» в контексте партнёрства с Гаваной. Захарова подчеркнула, что Россия категорически неприемлет односторонние меры санкционного воздействия на суверенные независимые государства, принимаемые в обход ООН и других норм международного права.

«Навешивание ярлыков не способствует ни стабилизации российско-американского диалога, ни повышению эффективности важных посреднических усилий Вашингтона по урегулированию кризисов в различных регионах мира», — пояснила представитель МИД России.

Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины против государств, поставляющих нефть на Кубу. Это связано с объявлением чрезвычайной ситуации в США на фоне «угрозы» от острова. Гавана в ответ уже ищет альтернативные источники нефти и может укрепить связи с Россией.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше