Захарова жёстко осудила США за радикальный рецидив стратегии давления на Кубу

«Речь идёт об очередном и весьма радикальном рецидиве, неоднократно применявшейся Вашингтоном стратегии максимального давления на Остров Свободы, направленной на его экономическое удушение», — заметила дипломат.
Она обратила внимание на то, что в документе Россия упоминается в числе стран, которые определяются как «враждебные» или «злонамеренные» в контексте партнёрства с Гаваной. Захарова подчеркнула, что Россия категорически неприемлет односторонние меры санкционного воздействия на суверенные независимые государства, принимаемые в обход ООН и других норм международного права.
«Навешивание ярлыков не способствует ни стабилизации российско-американского диалога, ни повышению эффективности важных посреднических усилий Вашингтона по урегулированию кризисов в различных регионах мира», — пояснила представитель МИД России.
Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины против государств, поставляющих нефть на Кубу. Это связано с объявлением чрезвычайной ситуации в США на фоне «угрозы» от острова. Гавана в ответ уже ищет альтернативные источники нефти и может укрепить связи с Россией.
