Ричмонд
-7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова осудила «радикальный рецидив» давления США на Кубу

Россия осуждает нелегитимные запретительные шаги США в отношении Кубы, заявила представитель МИД России Мария Захарова. 29 января в США опубликовано исполнительное распоряжение. Оно устанавливает режим чрезвычайного положения в отношении политики и действий руководства Кубы.

Источник: РИА "Новости"

По словам Марии Захаровой, речь идет «об очередном и весьма радикальном рецидиве, неоднократно применявшейся Вашингтоном стратегии максимального давления на Остров Свободы, направленной на его экономическое удушение».

«Бросается в глаза, что в новом антикубинском документе Россия, наряду с некоторыми другими равноправными зарубежными партнерами Гаваны, классифицируется как “враждебное” и “злонамеренное” государство», — заявила Мария Захарова (цитат по сайту МИДа).

«Навешивание ярлыков не способствует ни стабилизации российско-американского диалога, ни повышению эффективности важных посреднических усилий Вашингтона по урегулированию кризисов в различных регионах мира», — отметила Захарова. Она отметила, что у России и Кубы «особые исторические связи», и российская сторона их будет развивать.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше