Захарова осудила «радикальный рецидив» давления США на Кубу

По словам Марии Захаровой, речь идет «об очередном и весьма радикальном рецидиве, неоднократно применявшейся Вашингтоном стратегии максимального давления на Остров Свободы, направленной на его экономическое удушение».
«Бросается в глаза, что в новом антикубинском документе Россия, наряду с некоторыми другими равноправными зарубежными партнерами Гаваны, классифицируется как “враждебное” и “злонамеренное” государство», — заявила Мария Захарова (цитат по сайту МИДа).
«Навешивание ярлыков не способствует ни стабилизации российско-американского диалога, ни повышению эффективности важных посреднических усилий Вашингтона по урегулированию кризисов в различных регионах мира», — отметила Захарова. Она отметила, что у России и Кубы «особые исторические связи», и российская сторона их будет развивать.