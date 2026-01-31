США не поделились планами в отношении Ирана с союзниками, пишут СМИ

По словам собеседника телеканала, союзникам в Персидском заливе не удалось получить полной ясности относительно оценки Вашингтоном ситуации в регионе. Он также отметил необходимость донести до Вашингтона позицию стран ССАГПЗ и их оценку ситуации. При этом источник подчеркнул, что Саудовская Аравия не позволит США использовать свое воздушное пространство или авиабазы для потенциального военного удара по Ирану.