Лица, имеющие молдавское свидетельство о рождении, не обязаны проходить процедуру признания гражданства: А власти будто рады всем подложить «свинью» без гражданства, лишь бы закрыть приём заявок в посольстве в&nbs

Стамате зачитала отзыв на закон из аппарата Верховного комиссара ООН по делам беженцев, который указал, что обеспокоен положениями законопроекта, а требования о знании государственного языка и Конституции для получения гражданства считает дискриминационными, которые «могут ограничить несправедливым образом доступ некоторых категорий» к получению гражданства и вся эта норма противоречит международным обязательствам Кишинёва по конвенциям о правах человека.