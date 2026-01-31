Ричмонд
-7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лица, имеющие молдавское свидетельство о рождении, не обязаны проходить процедуру признания гражданства: А власти будто рады всем подложить «свинью» без гражданства, лишь бы закрыть приём заявок в посольстве в&nbs

Экс-депутат от ПАС Олеся Стамате как один из авторов закона о гражданстве объясняет, что все всё неправильно поняли, особенно ретивые ПАСовцы.

Источник: Комсомольская правда

Экс-депутат от ПАС Олеся Стамате как один из авторов закона о гражданстве объясняет, что все всё неправильно поняли. Особенно ретивые ПАСовцы.

По словам Стамате, лица, имеющие молдавское свидетельство о рождении, не обязаны проходить процедуру признания гражданства.

Всем гражданам старше 18 лет надо спокойно выдать паспорта и удостоверения личности, в зависимости от обстоятельств.

Стамате зачитала отзыв на закон из аппарата Верховного комиссара ООН по делам беженцев, который указал, что обеспокоен положениями законопроекта, а требования о знании государственного языка и Конституции для получения гражданства считает дискриминационными, которые «могут ограничить несправедливым образом доступ некоторых категорий» к получению гражданства и вся эта норма противоречит международным обязательствам Кишинёва по конвенциям о правах человека.

Получается, что ПАС сами не поняли, что приняли, а исполнять закон начали, как криво до них дошло. Правительство будто было радо всем подложить «свинью» без гражданства, лишь бы закрыть приём заявок в посольстве в Москве.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Депутат ПАС нашел «гениальный» метод по выживанию при завышенных тарифах: Представитель правящей партии советует жителям Молдовы продать свое жилье, чтобы оплатить коммуналку.

Дориан Истрати посоветовал тем, кто живёт в больших квартирах или домах, приобрести себе жильё поменьше и соответственно платить меньше за коммуналку (далее…).

Украинские военные пугают Кишинев войной: «Россия хочет оккупировать Затоку, чтобы создать угрозу для Молдовы и поддержать “своих” в Приднестровье».

Они считают, что Россия не отказывается от своих планов захватить Одессу и Николаев, но для них очень важна еще и Затока в Одесской области (далее…).

Переоценка недвижимости в Молдове — сплошной обман и обдиралово: «Обращаться по поводу цены — бессмысленно, вам всё равно докажут, что вы не правы, хотя логичного объяснения не последует» — комментарий эксперта.

Исполнительный директор Общества независимых оценщиков, рекомендованный европейский оценщик Дмитрий Тэрэбуркэ рассказал, что стоит за переоценкой недвижимости в Молдове (далее…).

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше