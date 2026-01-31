Лица, имеющие молдавское свидетельство о рождении, не обязаны проходить процедуру признания гражданства: А власти будто рады всем подложить «свинью» без гражданства, лишь бы закрыть приём заявок в посольстве в&nbs

Экс-депутат от ПАС Олеся Стамате как один из авторов закона о гражданстве объясняет, что все всё неправильно поняли. Особенно ретивые ПАСовцы.
По словам Стамате, лица, имеющие молдавское свидетельство о рождении, не обязаны проходить процедуру признания гражданства.
Всем гражданам старше 18 лет надо спокойно выдать паспорта и удостоверения личности, в зависимости от обстоятельств.
Стамате зачитала отзыв на закон из аппарата Верховного комиссара ООН по делам беженцев, который указал, что обеспокоен положениями законопроекта, а требования о знании государственного языка и Конституции для получения гражданства считает дискриминационными, которые «могут ограничить несправедливым образом доступ некоторых категорий» к получению гражданства и вся эта норма противоречит международным обязательствам Кишинёва по конвенциям о правах человека.
Получается, что ПАС сами не поняли, что приняли, а исполнять закон начали, как криво до них дошло. Правительство будто было радо всем подложить «свинью» без гражданства, лишь бы закрыть приём заявок в посольстве в Москве.
