Депутат Пискарев рассказал, для чего Запад привлекает релокантов

29 января, Евросоюз ввел санкции против четырех российских тележурналистов: Дмитрия Губерниева, Екатерины Андреевой, Павла Зарубина и Марии Ситтель, а также артистов Романа Чумакова (псевдоним — Рома Жиган) и Сергея Полунина.
«Запад все чаще для подготовки антироссийских инициатив привлекает релокантов, осевших в многочисленных НПО и подразделениях международных организаций. Утратившие связь с родиной изменники, действуя, как правило, из корыстных побуждений, дают нужные показания и выпускают заказные доклады, которые потом ложатся в обоснование для введения все новых и новых санкций в отношении нашей страны и наших граждан», — сказал депутат.
Пискарев отметил, что ограничения против ведущей «Вести» Ситтель были введены на основании материалов «Форума свободной России» — созданной в Литве беглыми предателями неправительственной организации, деятельность которой признана в РФ нежелательной.
«Любые враждебные шаги, в том числе против наших журналистов и артистов, получат правовую квалификацию и не останутся без ответа», — подчеркнул парламентарий.