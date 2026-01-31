Ричмонд
-8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Снова шары: Польша ночью ограничивала полеты у границ с Беларусью

МИНСК, 31 янв — Sputnik. Польша в ночь с 30 на 31 января ввела временные ограничения на использование части воздушного пространства Подляского воеводства для гражданской авиации, сообщило Оперативное командование видов Вооруженных сил Польши.

Источник: Sputnik.by

Причиной стали воздушные шары, якобы летевшие с белорусской стороны. В ночь с 30 на 31 января вновь были «зафиксированы объекты, приближающиеся со стороны Беларуси», говорится в сообщении командования в соцсети Х. Аналогичное заявление польские военные делали и ранее — 29 января.

«На основании параметров полета эти объекты были с высокой степенью вероятности оценены как воздушные шары, движущиеся в соответствии с текущими погодными условиями», — уточняется в сообщении командования.

Также сообщается, что польские радиолокационные системы непрерывно отслеживали полеты воздушных шаров, кроме того, в приграничной зоне — в Подляском воеводстве — были временно ограничены полеты гражданской авиации.

«Эти меры носили превентивный характер… Угрозы безопасности воздушного пространства Республики Польша не зафиксировано», — указано в сообщении командования.

Шары атакуют

Ранее западные соседи Беларуси (в основном, Литва, а также Польша) неоднократно утверждали, что из Беларуси на их территории запускают воздушные шары с контрабандой сигарет.

Якобы из-за таких метеозондов Вильнюс неоднократно останавливал работу национального аэропорта. Также литовские власти осенью 2025 года в одностороннем порядке закрывали сухопутную границу с Беларусью, назвав основной причиной закрытия границы «налеты» воздушных шаров с контрабандой.

В свою очередь, в Беларуси неоднократно заявляли, что тема с метеозондами и шарами сильно преувеличена и политизирована. А также о том, что в нынешних условиях контрабанда сигарет невозможна без помощи должностных лиц в Литве и Польше.