Снова шары: Польша ночью ограничивала полеты у границ с Беларусью

Причиной стали воздушные шары, якобы летевшие с белорусской стороны. В ночь с 30 на 31 января вновь были «зафиксированы объекты, приближающиеся со стороны Беларуси», говорится в сообщении командования в соцсети Х. Аналогичное заявление польские военные делали и ранее — 29 января.
«На основании параметров полета эти объекты были с высокой степенью вероятности оценены как воздушные шары, движущиеся в соответствии с текущими погодными условиями», — уточняется в сообщении командования.
Также сообщается, что польские радиолокационные системы непрерывно отслеживали полеты воздушных шаров, кроме того, в приграничной зоне — в Подляском воеводстве — были временно ограничены полеты гражданской авиации.
«Эти меры носили превентивный характер… Угрозы безопасности воздушного пространства Республики Польша не зафиксировано», — указано в сообщении командования.
Шары атакуют
Ранее западные соседи Беларуси (в основном, Литва, а также Польша) неоднократно утверждали, что из Беларуси на их территории запускают воздушные шары с контрабандой сигарет.
Якобы из-за таких метеозондов Вильнюс неоднократно останавливал работу национального аэропорта. Также литовские власти осенью 2025 года в одностороннем порядке закрывали сухопутную границу с Беларусью, назвав основной причиной закрытия границы «налеты» воздушных шаров с контрабандой.
В свою очередь, в Беларуси неоднократно заявляли, что тема с метеозондами и шарами сильно преувеличена и политизирована. А также о том, что в нынешних условиях контрабанда сигарет невозможна без помощи должностных лиц в Литве и Польше.