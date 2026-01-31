Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял свыше 90 солдат, в зоне группировки «Запад» — более 150. В результате действий группировок «Южная» и «Центр» потери ВСУ составили до 130 и более 420 военнослужащих соответственно. Также украинские войска потеряли до 375 солдат в зоне группировки «Восток» и до 40 военных в зоне ответственности группировки «Днепр».