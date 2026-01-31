Ричмонд
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Центра» за сутки

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Подразделения группировки «Центр», освободив Торецкое, уничтожили за сутки более 420 боевиков, 13 боевых бронированных машин, включая три бронетранспортера М113 производства США, 25 автомобилей, артиллерийское орудие и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, сообщило в субботу Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Группировка войск “Центр” в результате активных действий освободили населенный пункт Торецкое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Гришино, Муравка, Криворожье, Новый Донбасс Донецкой Народной Республики, Новоподгородное и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 420 военнослужащих, 13 боевых бронированных машин, включая три бронетранспортера М113 производства США, 25 автомобилей, артиллерийское орудие и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

