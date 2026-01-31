Ричмонд
ВС России поразили объекты транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ

МОСКВА 31 янв — РИА Новости. ВС РФ нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, сообщило в субботу Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 138 районах», — говорится в сообщении военного ведомства.