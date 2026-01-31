Ричмонд
ВСУ потеряли более 90 боевиков в зоне действий «Севера» за сутки

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 90 боевиков в зоне действий российской группировки войск «Север», сообщило в субботу министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Север” нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Марьино, Сосновка и Мирополье Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Зыбино и Графское Харьковской области», — говорится в сводке военного ведомства.

«Противник потерял свыше 90 военнослужащих, восемь автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и материальных средств», — отмечает МО РФ.