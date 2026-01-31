ВСУ потеряли более 90 боевиков в зоне действий «Севера» за сутки

«Подразделения группировки войск “Север” нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Марьино, Сосновка и Мирополье Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Зыбино и Графское Харьковской области», — говорится в сводке военного ведомства.