Минюст США назвал ложью обвинения против Трампа в файлах по делу Эпштейна

Минюст США опубликовал более 3 млн новых документов по делу Джеффри Эпштейна, осужденного за сутенерство и секс-торговлю, в том числе несовершеннолетними. В них имя Дональда Трампа упоминается как минимум 3,2 тыс. раз. Газета The New York Times писала, что часть документов, в которых фигурирует имя американского президента, могла быть получена от доносчиков. Некоторые документы содержат упоминания политика в новостных публикациях, попавших в архивы, а также электронные письма. В опубликованных в декабре файлах есть обвинения Дональда Трампа в изнасиловании.