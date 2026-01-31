Ричмонд
Минюст США назвал ложью обвинения против Трампа в файлах по делу Эпштейна

В документы по делу финансиста Джеффри Эпштейна входят неправдивые и сенсационные утверждения против президента США Дональда Трампа. Такое заявление опубликовано на сайте Минюста США.

Источник: AP 2024

«Следует отметить, что эти утверждения необоснованны и ложны, и если бы в них была хоть капля правдоподобности, их бы уже давно использовали против президента Трампа», — указано в пресс-релизе. В Минюсте сообщили, что некоторые из таких документов поступили в ФБР непосредственно перед ноябрьскими выборами 2020 года, когда завершался первый президентский срок Дональда Трампа.

В опубликованные документы могут входить поддельные или ложно представленные изображения, документы или видео, поскольку эти файлы содержат все, что общественность отправила в ФБР, сообщил Минюст. Госдепартамент допустил ошибку, собрав излишки материалов, указано в заявлении.

Минюст США опубликовал более 3 млн новых документов по делу Джеффри Эпштейна, осужденного за сутенерство и секс-торговлю, в том числе несовершеннолетними. В них имя Дональда Трампа упоминается как минимум 3,2 тыс. раз. Газета The New York Times писала, что часть документов, в которых фигурирует имя американского президента, могла быть получена от доносчиков. Некоторые документы содержат упоминания политика в новостных публикациях, попавших в архивы, а также электронные письма. В опубликованных в декабре файлах есть обвинения Дональда Трампа в изнасиловании.

