В Госдуме отреагировали на отказ Зеленского приехать в Москву

«Зеленский сделал традиционное для него заявление, направленное на затягивание войны до последнего украинца. Ради продолжения военного конфликта он отказывается от встречи с Путиным в Москве, в Белоруссии, его уже не устраивают очередные переговоры в Абу-Даби, и он ждет их переноса и срыва», — сказал Ивлев.