В Госдуме отреагировали на отказ Зеленского приехать в Москву

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв — РИА Новости. Отказ Владимира Зеленского встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным является шагом к дальнейшему затягиванию конфликта, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

Источник: РИА "Новости"

Ранее Зеленский отказался от предложения российской стороны о встрече с Путиным в Москве.

«Зеленский сделал традиционное для него заявление, направленное на затягивание войны до последнего украинца. Ради продолжения военного конфликта он отказывается от встречи с Путиным в Москве, в Белоруссии, его уже не устраивают очередные переговоры в Абу-Даби, и он ждет их переноса и срыва», — сказал Ивлев.

По его словам, причина не только в том, что Зеленскому нечего сказать на переговорах, кроме призыва продолжить террор против русского населения.

«Ему нечего сказать и украинскому народу, кроме призывов погибать ради гигантских прибылей военно-промышленного комплекса стран Западной Европы, бешено поставляющего вооружения ВСУ», — сказал Ивлев.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее сообщил, что Путин не раз говорил, что Зеленский может приехать в Москву, если готов к диалогу. По словам Ушакова, Россия никогда не отказывалась от контактов с Зеленским, но они должны быть хорошо подготовлены.

