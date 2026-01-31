Информацию об отмене запрета на продажу земли иностранцам опровергли в Казахстане

Центром по борьбе с дезинформацией отреагировал на новость и сообщил, что это ложь.
«Согласно статье 6 пункту 3 действующей Конституции Республики Казахстан, формулировка в отношении “земли и ее недр, вод, растительного и животного мира, а также других природных ресурсов” является идентичной проекту новой Конституции Республики Казахстан и не претерпела каких-либо изменений», — говорится в сообщении.
К тому же, Комиссия по конституционной реформе подтвердила, что эти положения должны оставаться неизменными.
«Более того, если ранее положения, касающиеся вопросов целостности и унитарности государства, содержались в заключительных и переходных положениях, то в проекте новой Конституции они закреплены в начальных главах, в основах конституционного строя, что существенно усиливает правовые гарантии территориальной целостности и неизменности базовых принципов государства», — отметили в Центре.
Также Центр напомнил, что содержит статья 2 проекта новой Конституции Казахстана от 31 января 2026 года:
п. 2. Суверенитет Республики Казахстан распространяется на всю ее территорию. Государство обеспечивает целостность, неприкосновенность, неотчуждаемость своей территории.
п. 6. Суверенитет, Независимость, унитарность, территориальная целостность, форма правления Республики Казахстан неизменны.
«Таким образом, заявления об отмене запрета на продажу земель иностранцам не имеют под собой правовых оснований и вводят граждан в заблуждение», — подчеркнули в центре.
Умышленное искажение фактов и распространение манипулятивной информации может иметь юридические последствия, напомнили в Центре по борьбе с дезинформацией. Казахстанцев призвали не верить такой информации и не распространять ложные сведения.