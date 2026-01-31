Информацию об отмене запрета на продажу земли иностранцам опровергли в Казахстане

«Более того, если ранее положения, касающиеся вопросов целостности и унитарности государства, содержались в заключительных и переходных положениях, то в проекте новой Конституции они закреплены в начальных главах, в основах конституционного строя, что существенно усиливает правовые гарантии территориальной целостности и неизменности базовых принципов государства», — отметили в Центре.