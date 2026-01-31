Ричмонд
Иностранцам с судимостью могут запретить въезд в Россию

В России могут ввести пожизненный запрет на въезд лицам с судимостью.

Источник: IrkutskMedia.ru

Иностранным гражданам, имеющим судимость, нужно пожизненно запретить въезд в Россию, считают депутаты Госдумы от фракции ЛДПР. Законопроект внесен на рассмотрение.

В пояснительной записке сообщается, что нужно запретить въезд в страну иностранным гражданам и лицам без гражданства с судимостью. Речь идет о тяжких и особо тяжких преступлениях, отмечается в документе. Авторы законопроекта предлагают ввести пожизненный запрет на въезд в Россию.

Отмечается, что норма будет действовать как на неснятую или непогашенную судимость, так и на снятую или погашенную. Депутаты объясняют, что ужесточение законодательства необходимо для защиты граждан России.

По словам парламентариев, пожизненный запрет на въезд лицам с судимостью снизит уровень преступности среди мигрантов, пишет РИА «Новости».

