МИД Турции заявил о нарушении принципов ООН из-за решения по Кипру

В МИД Турции также выразили сожаление в связи с тем, что в резолюции Совбеза не отражены, по мнению Анкары, многочисленные нарушения в буферной зоне, включая инфраструктурные проекты в районе Пиле, и подчеркнули, что суверенитет греческой администрации юга Кипра не распространяется ни на север острова, ни на промежуточную зону.