Арагчи: Иран готов к равноправным переговорам с США

«Я считаю, что у нас сейчас нет общей основы для переговоров с США. Потому что если мы действительно хотим вести серьезные переговоры, не просто формальные, а настоящие переговоры, нам необходимо тщательно подготовить почву для этого. В частности, нам необходимо обсудить содержание, формат и правила этих переговоров, и до выработки всего этого необходимо избегать любых угроз и средств давления. Справедливые переговоры — это когда обе стороны готовы сесть за стол переговоров и с уважением обсудить вопросы, чтобы найти решение. Иран готов к этому», — сказал Арагчи в интервью телеканалу CNN T rk.